Mugre que no mata… ¿qué tan ciertos son los refranes sobre comida?

Una nutricionista analizó, uno por uno, algunos de los más populares. Sus respuestas podrían sorprenderlo.

Barriga llena corazón contento

“Es verdad que los alimentos producen felicidad, sobre todo algunos que liberan serotonina, que nos hacen ser más felices, mejorar nuestro desempeño. Pero debemos tener en cuenta que no podemos cometer excesos porque, al contrario, si consumimos alimentos en cantidades por fuera de los que necesitamos, vamos a tener problemas de sobrepeso, obesidad, colesterol alto, triglicéridos y casos más delicados como diabetes”, explica la nutricionista Eliana Montaño.

Una manzana al día, un médico me ahorraría

“La manzana es un muy buen alimento, es nutritiva, tiene un aporte muy importante de fibra, da saciedad, es de bajo costo. Así que sí es importante incluirla en la alimentación diaria. Sin embargo, no debemos evitar la visita al médico por el hecho de consumirla”, dice.

Mugre que no mata engorda

“Definitivamente no, cuando el alimento se cae y hace contacto con la superficie del suelo ya está contaminado”, sostiene.