Mujer deberá ser alimentada por sonda el resto de su vida tras una mala cirugía de pérdida de peso

A Louise Bradley una cirugía que pretendía devolverle la salud acabó mutilándola permanentemente, cuando por error terminaron entripándole el 92% del estómago. La joven madre deberá consumir sus alimentos por sonda por el resto de su vida.

La residente de Whalley Range, Inglaterra, compartió su testimonio al medio local Manchester Evening News, mediante una entrevista en la cual admitió estar más sana antes de la intervención quirúrgica.



Bradley, quien tenía problemas de artritis derivados de su obesidad, llevaba 4 años a la espera de que el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido le hiciera una manga gástrica para poder mejorar su calidad de vida.

En 2022, ya cansada de no obtener respuesta, escuchó a una conocida hablar de un procedimiento de reducción de peso que se realizó en Turquía y los buenos resultados que había obtenido, por lo cual comenzó a investigar sobre cómo podía acceder a una cirugía en ese país.

"Empecé a investigarlo a fondo y hablé con tres cirujanos. Me decidí por el que hice porque era encantador e incluso logré hablar por teléfono con algunos de sus pacientes que me dijeron lo bien que les había ido la cirugía", comentó la mujer.

El proceso avanzó rápidamente y con el pago de 2.000 euros, poco más de 8 millones de pesos colombianos, logró ser operada el 27 de mayo de 2022. Por el precio, le incluyeron el procedimiento quirúrgico y el alojamiento todo incluido en un hotel cercano al centro donde la atendieron.

Un día después de la manga gástrica, el cirujano le confirmó que todo había salido excelente, por lo cual le firmó un certificado de aptitud para volver vía aérea a Reino Unido.

"No me sentía bien, ni siquiera podía retener agua, pero el cirujano me dijo que esto era normal y que me sentiría mejor una vez que estuviera en casa", relató Louise, diciendo que durante el vuelo se desmayó.

Una vez en Manchester tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta la unidad de cuidados intensivos de un hospital local.

La pesadilla avanzó rápidamente, cuando los estudios revelaron que, en lugar de quitarle el 75% del estómago, el cirujano turco le quitó el 92% del órgano, además de cortar el esófago, lo cual le quitó la capacidad de tragar cualquier clase de alimento o líquido por el resto de su vida.

Según la paciente, era más saludable cuando era obesa, pues ahora se mantiene constantemente en el hospital y tiene "dolor de estómago y diarrea todo el tiempo".

“Mi consejo para cualquiera que esté pensando en someterse a una cirugía en el extranjero es que no lo haga, (...) Siento que a la gente le venden un cuento de hadas, pero es solo una mesa de carnicero", declaró.