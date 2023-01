Mujeres con enfermedades autoinmunes, ¿tienen algún riesgo si quedan embarazadas?

Planeación y seguimiento médico juicioso son clave para que no haya complicaciones durante la gestación y el posparto.

Las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide y el lupus, son aquellas en las que las defensas fallan porque consideran lo propio como extraño y atacan al organismo.

En un grupo de diez personas que la padezca, ocho generalmente son mujeres y muchas en edad fértil.

Pero esto no es impedimento para cumplir el sueño de ser mamá.

El reumatólogo José Gómez Puerta afirma que cuando estas enfermedades “están bien controladas, en la mayoría de casos son embarazos que van bien con un control de medicación”.

“Las pacientes pueden tomar generalmente mucha de la medicación, pero es evidente que hay un grupo de medicamentos que está contraindicado y se debe suspender desde antes de quedar embarazada”, agrega. Por eso la importancia de planear esta etapa de la vida.

En el posparto “la mujer vuelve a su estado normal tanto hormonal como fisiológico, con lo que es un periodo de 4 a 6 semanas que debe tener cierto cuidado” explica el reumatólogo.

No realizar un control y planeación adecuados eleva el riesgo no solo de complicaciones propias de la enfermedad, sino también de abortos, partos antes de tiempo, preclamsia e incluso problemas para el bebé.