Murió Gloria Elsy, perdió la lucha contra el cáncer y la EPS Cruz Blanca

¿Recuerdan ustedes a Gloria Elsy, que luchaba contra un cáncer de seno? Perdió su ardua lucha este sábado en horas de la mañana.

Esta valiente mujer, de 55 años de edad, habló con Noticias Caracol el mes pasado y nos contó no sólo de su batalla contra la enfermedad, sino también de su lucha diaria con la EPS Cruz Blanca.

Publicidad

"Siento que la EPS me está dejando morir porque, en un caso de estos, ellos no deben demorar tanto los medicamentos; lo ven a uno como ven y a ellos no les mueve el corazón", dijo en esa oportunidad.

En esa ocasión, Gloria Elsy nos dijo que la demora en la realización de sus quimioterapias fue lo que llevo a que el cáncer avanzara.

"El oncólogo allá me vio y dijo que el problema de que el cáncer haya avanzado es porque no me han hecho las quimios en el tiempo establecido", resaltó.

Noticias Caracol habló con Mario Hernández, profesor de la Universidad Nacional, y nos contó cómo sería el modelo para evitar que las EPS entren en crisis y presten una correcta atención.

Publicidad

"Retirar la intermediación financiera lucrativa del sistema y esos recursos públicos administrarlos de manera pública en los territorios lo más cerca de la gente”, dice.

Entre tanto, la EPS Cruz Blanca, a través de un comunicado, lamentó lo sucedido con la paciente y aseguró haber tenido contacto constante con los familiares de la usuaria.