Murió Stewart Adams, el farmacéutico que desarrolló el ibuprofeno

Mientras investigaba su efectividad para aliviar los padecimientos de la artritis, el británico descubrió un día que le quitaba el dolor de cabeza producto del ‘guayabo’.

El reconocido científico falleció a los 95 años en la ciudad de Nottingham (Inglaterra) de donde era oriundo, confirmó su familia.

Adams empezó con tan solo 16 años su carrera, cuando ingresó en Boots Pure Drug Company Ltd (hoy Boots). Trabajó como aprendiz en una de las tiendas de la cadena.

Esto lo llevó a estudiar la carrera de Farmacia en la Universidad de Nottingham. Luego obtuvo su PhD en Farmacología en la universidad de Leeds. En 1952 regresó a Boots como parte de su equipo de investigadores.

Fue en esta compañía donde le pidieron desarrollar un medicamento antiinflamatorio con menos efectos secundarios que la aspirina y que no usara esteroides.

Adams y su equipo trabajaron diez años en desarrollar el analgésico. Mientras desarrollaban las pruebas, el mismo Adams pudo comprobar la efectividad de su medicamento.

"Fui el primero en hablar y tuve un poco de dolor de cabeza después de una noche con amigos. Así que tomé una dosis de 600 mg, solo para estar seguro, y encontré que fue muy efectivo", reconoció alguna vez en una entrevista con la BBC.

Tras diez años de investigaciones y pruebas, el ibuprofeno se puso a la venta en el Reino Unido en 1969, primero bajo prescripción médica y luego como de venta libre en 1983.

El Ibuprofeno no solo alivió a millones de pacientes sino que supuso la salvación económica de la farmacéutica Boots, que estaba al borde de la quiebra.

En los años 70 llegó a Estados Unidos y actualmente es consumido por millones de personas en el mundo.

El analgésico se encuentra en la lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) compartiendo lugar con el paracetamol y la aspirina como parte de los antiinflamatorios no opiáceos y no esteroides.

Adams siempre aseguró que su mayor satisfacción era saber que millones de personas se beneficiaban de su descubrimiento.