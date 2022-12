Niña con cáncer ruega a Capital Salud autorizar un procedimiento para no morir

“Señores de Capital Salud les exijo que por favor me autoricen el procedimiento. Mi vida está en riesgo si no me realizan el procedimiento, exijo el derecho a la vida. No saben que es lo duro de afrontar esta enfermedad", así inicia el conmovedor mensaje de Suly Carreño, una niña que padece cáncer gastrointestinal y a quien su EPS mantiene en vilo.

La menor está hospitalizada desde el 12 de junio y tiene 10 tumores del estómago y los intestinos. Sin embargo hasta ahora, según su mamá, no le autorizan la intervención de urgencia.

“Me parece terrible que estén vulnerando los derechos de mi hija, que sean tan arbitrarios con la salud de mi hija mi hija quiere vivir, mi hija quiere tener una calidad de vida en lo posible buena hasta que Dios decida lo contrario", asegura la progenitora, María Isabel Cuervo.

Casos como el de Suly Carreño se están haciendo corrientes dentro del sistema de salud colombiano. La polémica se desató el pasado fin de semana tras conocerse el video de una paciente en Cali que rogó atención antes de morir.

Mientras la EPS Salud Capital ejecuta el plan de acción, lo cierto es que en Bogotá hay cerca de un millón de usuarios requieren de atención oportuna y de calidad.