Fibras, vitaminas y minerales en estos alimentos resultan fundamentales para funcionamiento del organismo. Por ejemplo, comerlas sirve para disminuir colesterol.

Pese a la variedad que existe en el país, 1 de cada 3 colombianos no consume frutas a diario. Asimismo, 5 de cada 7 no comen verduras en ese mismo periodo de tiempo.

No comer suficientes frutas y verduras causa 2 de cada 10 canceres gastrointestinales y 3 de cada 10 infartos al corazón.