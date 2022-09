“No es cierto que se haya desfinanciado la salud”: ministra Carolina Corcho

La ministra de salud, Carolina Corcho, puso sus números sobre la mesa. Sus declaraciones en el debate del presupuesto general de la nación dejaron la sombra de un posible recorte de presupuesto a la cartera que lidera , pero ella expresó este miércoles que en ningún caso esta sería una posibilidad.

El presupuesto proyectado es el más alto de la historia de Colombia. No es cierto, no es verdad, y espero que esto salga con toda claridad, que se haya desfinanciado o disminuido el presupuesto de la salud. Es mentira.

Aseguró que el sistema de salud hoy presenta un déficit fiscal de 5,5 billones de pesos, dejado por la administración anterior, la de Iván Duque.

Sin embargo, el centro del debate entre las EPS y el Estado radica en el valor que tendrá el incremento del UPC, que es el recurso que paga la nación por cada ciudadano que está afiliado en el sistema de salud.

La ministra plantea dos escenarios y dice que en ninguno de ellos se desfinanciaría la salud, y que la presentación de esas posibilidades fue lo que generó la polémica.

"Hay un aumento del presupuesto en los dos escenarios por encima de la inflación. Eso fue lo que se expuso acá. Ese aumento garantiza la atención de los pacientes en términos presupuestales", indicó Corcho.

Hoy las apropiaciones del sistema son de 74,3 billones de pesos.

En el primer escenario, con un aumento del 14,97% de UPC, el déficit es de 8.1 billones y se requerirían apropiaciones por 86,5 billones. Mientras que en el otro escenario, con un aumento del 12%, el déficit estaría en 3,8 billones y las apropiaciones serían de 82,2 billones de pesos.

Asimismo, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, dijo que él no llegó a acabar con las EPS y precisó que en el gobierno anterior se liquidaron 14 de ellas y que las liquidadas en su administración ya estaban en ese proceso.

“Yo no llegué a acabar las EPS, yo no llegué a liquidarlas. Antes de mi llegada ya había las que están ahí en listas, en procesos liquidatorios. Ellas se vienen liquidando solas, porque incumplen los parámetros de obligatorio cumplimiento para permanecer ofreciendo lo que se ha evidenciado no han podido cumplir”, indicó Beltrán.

Dijo, además, que las entidades promotoras de salud deben garantizar la salud a sus afiliados y hoy no lo están cumpliendo.

“En este momento, hay 10 entidades en condición de medidas de vigilancia especial. Las deudas que aglomeran estas entidades superan los 4 billones de pesos y están casi en los 5 billones y tienen casi 8 billones de afiliados, es decir 8 millones de afiliados en Colombia están en entidades que están bajo vigilancia especial”, expresó el funcionario.

Asegura que probablemente estas entidades deberán tener cambios importantes para que puedan permanecer en funcionamiento.