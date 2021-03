No es hora de relajarse: una sola dosis de la vacuna no lo protege contra el COVID-19

Hoy en Colombia hay 1.359.247 personas que han recibido una dosis del esquema de vacunación COVID , un grupo que va un paso adelante pero que no debe descuidarse porque el esquema aún no está completo.

“En población general se demostró que solo 60% de las personas con una dosis tenían algo de inmunidad. Se requiere la segunda dosis para alcanzar el pico máximo y este se alcanza cuatro semanas de la segunda dosis”, explica el infectólogo Carlos Saavedra.

Igual sucede con la vacuna de Sinovac, que requiere al menos dos semanas después de la segunda dosis para protección completa. Relajarse con apenas una dosis lo expone al contagio y a perder el refuerzo.

“Si usted recibe la primera dosis y con esa primera dosis se confía y afecta sus medidas de distanciamiento, no usa bien el tapabocas o no se lava las manos puede adquirir una infección. Si adquiere la infección pierde oportunidad de la segunda dosis porque ya no se le debe poner ninguna dosis adicional. Quedaría solo con la primera dosis y la infección”, añade el infectólogo.

En el mundo ya hay claros ejemplos de lo que sucede cuando se tiene esa falsa sensación de seguridad.

Publicidad

“Es un error catastrófico y se ha asociado a los picos que se presentan actualmente en Europa y Chile, la gente pensó que por tener una vacuna estaban protegidos y no es cierto. El virus no se ha ido y hasta que no estemos todos vacunados vamos a tener que protegernos”, explica el doctor Saavedra.

No hay que olvidar que después de la segunda dosis también hay que esperar unas semanas para que se generen las defensas contra el coronavirus.

Además, hay que tener muy presente que la vacuna no evita que usted pueda infectarse y contagiar a otros.

“Así se esté vacunado hay que mantener la distancia, el uso del tapabocas y lavado de manos para proteger a los demás. El que está vacunado con las dosis completa está protegido contra las formas graves, pero tiene el riesgo de transmitir el virus y generar una forma grave en uno de sus familiares cercanos”, puntualiza el experto.

Para alcanzar la inmunidad de rebaño se requiere que un 70% de la población este vacunada, una meta de la cual Colombia todavía está lejos.

Publicidad

Por eso no hay que asumir riesgos.