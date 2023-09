No es normal vivir con ansiedad: infórmese sobre esta condición, que puede ser tratada

Según la Organización Mundial de la Salud, solo en el primer año de pandemia del COVID-19, las condiciones de salud mental como la ansiedad aumentaron en un 25%, lo que hace de este un trastorno muy común.

La doctora Fernanda Hernández, editora de Salud de Noticias Caracol, manifestó que se trata de una condición frecuente: “Afecta a personas de diferentes edades. Según datos de la OMS, uno de cada 5 pacientes con ansiedad es niño o adolescente. Queremos que ustedes reconozcan que esa sensación de peligro, preocupación o miedo excesivo es una enfermedad que se somatiza con taquicardia y sudoración”.

La ansiedad podría ser tratada de diferentes ángulos teniendo en cuenta los síntomas y la edad de los pacientes. El estrés y la ansiedad pueden ser tomados como un mecanismo de defensa que ayuda a responder y asumir diferentes situaciones y retos en la vida.

Sin embargo, para el 6% de los colombianos, la ansiedad es persistente y extrema. Algunos pacientes aseguran que sienten que las manos y las piernas se duermen. También sienten rigidez, sudoración y dificultad a la hora de respirar.

“Esa ansiedad es desmedida, aparece sin ningún desencadenante claro, se perpetúa en el tiempo y sobre todo altera la funcionalidad, quiere decir que la persona no puede desempeñar sus labores adecuadamente. Es importante consultar y si se define la necesidad de un tratamiento, tener constancia en el medicamento o en el abordaje psicoterapéutico que se proponga”, recalcó Sandra Toro, psiquiatra.

Existen varios factores que pueden desencadenar un trastorno de ansiedad. En algunos casos, la muerte de un ser querido puede ser un detonante.

Alejandra López es una joven que sufre de trastorno de ansiedad. Ella narró cómo es su día a día: “Me fui acostumbrando a que no está bien acostumbrarse a ese tipo de cosas, como, por ejemplo, estar inquieto todo el tiempo, que la pierna esté moviéndose. Ocasionalmente se cruzaban pensamientos no tan buenos. La presión y el dolor me estaban ganando".

Los tratamientos, sumados a la voluntad, constancia y apoyo familiar de Alejandra han hecho la diferencia: “Empecé a tomar el medicamento, ya puedo dormir mejor. Poco a poquito he ido mejorándome”.

El estigma y el desconocimiento son factores que impactan de manera negativa y hacen que solo una de cada diez personas con ansiedad reciban el tratamiento adecuado. La importancia en estos casos es reconocer síntomas, recibir apoyo familiar y profesional oportunamente.