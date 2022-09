No existen dietas o cirugías mágicas para la obesidad: con una fórmula simple sabrá si corre riesgo

En Colombia, la mitad de los adultos (uno de cada dos) tiene problemas de sobrepeso, lo que “aumenta tres veces la opción de diabetes, dos veces la opción de hipertensos, da más riesgo cardiovascular, muerte súbita, incluso se asocia a algunos cánceres como seno y de endometrio”, indicó el doctor Hernán Yupanqui, endocrinólogo de la Asociación Colombiana de Obesidad.

Desde 1975 a la fecha, la obesidad casi que se ha triplicado en todo el mundo y, según la última encuesta de situación nutricional, el 56,5% de la población en Colombia entre los 18 y 64 años padece esta condición.

Publicidad

En más del 95% de los casos, el exceso de peso es resultado de hábitos diarios como “no hacer actividad física, tener estrés con aumento del apetito”, indica el experto.

Los especialistas advierten que el gran error frente a la obesidad es pensar que se puede recurrir a cuanta recomendación informal encuentran sin consultar con un médico.

“No existen dietas mágicas, no existen tratamientos mágicos, no existen cirugías mágicas, no existen grandes actividades físicas mágicas, todo debe ser integrado”, recalca el doctor Yupanqui.

Si usted desea saber de manera rápida y fácil si tiene riesgo de obesidad, hay una medida sencilla para la cual solo se requiere un metro.

Publicidad

“El colombiano, más que gran obeso como el europeo y el americano, es panzón, es barrigón, tienen más de 80 centímetros las mujeres y más de 90 de cintura (el hombre), ahí voy al médico y él me debe orientar”, explica el endocrinólogo.

También insta al Gobierno a “ponerse una camiseta más grande, el Gobierno tiene que regular la ley 1355 del 2009 contra la obesidad y hacer un programa nacional para este tema. En este momento no está en el POS ni en el plan básico la obesidad, ni los medicamentos que la controlan”.

Publicidad

Subestimar el exceso de peso es peligroso porque se somete a falsos tratamientos que causan deshidratación, pérdida de nutrientes esenciales, daños en los riñones, en el hígado y así la gente no solo termina recuperando peso, sino que puede perder pelo, pasando por fatiga, mareos y hasta la muerte.