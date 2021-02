“No genera cambios en nuestro ADN”: especialista sobre vacunas de COVID que usan ARN mensajero

El uso de tecnología innovadora en las vacunas contra el coronavirus COVID-19 que han desarrollado los laboratorios Pfizer y Moderna ha generado preocupación entre algunas personas que temen cambios en el organismo tras la aplicación del antídoto.

Esas dos farmacéuticas usan una tecnología basada en el ARN mensajero. Cabe aclarar que el ARN que se introduce en el cuerpo humano es solo un pequeño fragmento de la información genética que tiene el virus.

La doctora Fernanda Hernández, editora de salud de Noticias Caracol , explicó de manera didáctica cómo funciona el ARN mensajero.

“La vacuna tiene ARN mensajero y se llaman así porque lleva instrucciones y mensajes. Son tan pequeños que se deben envolver en una cápsula aceitosa de grasa. El ARN es como una carta y la grasa es el sobre de la carta, así se protege para que el mensaje llegue hasta las células”, comentó la especialista.

Por su parte, Ignacio Zárate, presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, habló sobre lo que contienen las vacunas que utilizan ese tipo de tecnología.

Publicidad

“Ese no es todo el material genético del virus, sino una partecita del virus. Esa partecita se conoce como proteína y es la llave de entrada del virus a nuestras células. Por lo tanto, lo que hicieron Pfizer y Moderna fue encapsular ese fragmento de información genética en el ARN que es una burbuja de grasa”, expuso Zárate.

Esa burbuja de grasa transporta el ARN hasta las células. Una vez allí, el ARN lo que hace es dar instrucciones y enseñar al organismo a producir una proteína que encapsula o envuelve al virus.

“El sistema inmune la va a reconocer como extraña y va a generar una respuesta en anticuerpos contra el virus. Esos anticuerpos y células T nos van a proteger en el futuro de una infección del virus real”, mencionó Zárate.

Tenga en cuenta que el ARN nunca entra al núcleo de la célula, que es el lugar en el que se almacena nuestro ADN. Así las cosas, el fragmento de material genético de la vacuna no se combina o interactúa con el material genético de las células, por lo tanto, no lo puede alterar.

“El proceso de entrada del virus es muy antiguo y todos nosotros nos hemos infectado con el virus típico de la gripe y otros virus, eso no cambia la información genética de la célula, eso solo produce una respuesta contra las proteínas de la cápsula del virus”, informó el especialista.

Publicidad



Mediante un comunicado, la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas explicó cómo funcionan las demás vacunas y llamó a la ciudadanía para que confíe en la ciencia y la tecnología.

“Podemos estar tranquilos de que esto no causa malformaciones y no causa cáncer, además no genera cambios en nuestro ADN, eso no pondrá en peligro a nuestros hijos. Son vacunas seguras y eficaces”, concluyó Zárate.

Vea aquí el comunicado de la ACMGEN sobre vacunas para COVID-19 basadas en tecnologías genéticas: