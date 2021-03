“No hay problema en tomar una foto o grabar la vacunación”: vea cómo identificar posibles errores

En Colombia sigue avanzando la vacunación contra el COVID-19, sin embargo, recientes denuncias de irregularidades tienen en la mira el proceso.

Los casos de jeringas vacías fueron alertados por acompañantes de dos abuelitas que finalmente fueron vacunadas. Ocurrió en Santander y Medellín.

Ante esto, Noticias Caracol habló con Claudia Cuéllar, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y responsable del Programa Ampliado de Inmunización, quien explicó cómo es el proceso y aseguró que no hay problema en grabar o tomar fotos del momento de la vacunación.

Sobre el caso de las jeringas vacías aseguró que “no son errores habituales” y se están tomando las medidas para que no se vuelva a presentar un hecho similar.

“Se está verificando cuáles fueron los pasos para que esto no vuelva a suceder y es muy importante hacer ese plan de acción inmediato y tomar las medidas para que no se vuelvan a presentar esas situaciones”, afirmó.

Cuéllar detalló paso a paso cómo funciona la vacunación y a lo que deben estar atentos los acompañantes para que no ocurra ninguna irregularidad.

Publicidad

“Principalmente cuando la persona llega al sitio de vacunación se tiene que verificar los datos de la persona, se tienen que hacer algunas preguntas de control, se tiene que hacer la lectura del consentimiento informado ; la persona tiene que firmar y si no puede firma el testigo”, indicó.

La funcionaria indicó que luego de verificar los datos, el proceso continúa con la persona a cargo de suministrar la dosis, en ese momento debe tener en cuenta lo siguiente:

Las vacunas no deben estar precargadas o prellenadas. La persona ve que uno abre la jeringa, la persona ve cómo se envasa la jeringa y dónde se le va a aplicar en su brazo. Ese procedimiento se tiene que explicar y se tiene que hacer en ese momento para que las personas vean que todo el proceso se está haciendo con previa asepsia, antisepsia, que la persona tiene todas las condiciones y que se le está aplicando su biológico.

En cuanto a la grabación por parte del acompañante del vacunado, Cuéllar indicó que no debe haber algún problema.

“El proceso de vacunación como ya lo vimos es un proceso público, el acompañante puede estar. Es un procedimiento sencillo, pero que requiere mucha concentración y que no demora más de tres minutos, entonces no hay ningún problema en que tome una foto tome un video en este momento; es algo histórico, algo que la gente quiere tener pues ese momento. Lo importante es darle el espacio al vacunador para que haga las cosas de manera adecuada, concentrada”, agregó.

¿Cuáles son los errores que se pueden presentar?

Publicidad

Ante las denuncias de supuestas irregularidades, la funcionaria explicó los errores que puede haber en el proceso, pero enfatizó en que son mínimos.

“Los errores que principalmente se presentan es que efectivamente en el proceso de preparación de la vacuna se pueda derramar el biológico, que se caiga antes de aplicar en el envase, pero eso es algo que no ocurre normalmente o que el sitio de aplicación no sea el adecuado si es vía intramuscular se coloque de manera subcutánea o intradérmica, pero esos son errores muy mínimos en realidad, normalmente no se presentan. Siempre se está revisando que se está haciendo seguimiento, se está verificando para que no pasen esos errores”, puntualizó.