No jugar con otros niños, recomendación básica para que mayores de 6 años puedan salir en cuarentena

Los tapabocas y el distanciamiento social son clave para que los menores disfruten de la luz del día tres veces por semana desde el 11 de mayo.

Aunque hasta ahora se ha establecido que la gran mayoría de los niños es asintomática o tiene síntomas leves del coronavirus, no hay que bajar la guardia, teniendo en cuenta que muchos viven con adultos mayores o que tienen enfermedades de riesgo.

Esta nueva medida, anunciada por el presidente Iván Duque, beneficiará psicológicamente a los más pequeños ya que ellos resienten el estar “lejos de sus amigos, lejos de las zonas de connotación social que ellos tienen”, explica Carlos Torres, infectólogo pediatra.

“Y desde el punto de vista físico evidentemente estar a la luz del día, el hacer actividad física, el sentir que estamos volviendo hasta cierto punto a una nueva normalidad y que los padres participen es tremendamente importante”, agregó.

Pero para salir, los protocolos de bioseguridad siguen siendo los mismos, señala el especialista.

“No podemos estar a menos de 2 metros de otra persona, no vamos a estar con otros niños, no vamos a estar con otros compañeros, no importa la edad que sea. Tampoco nos vamos a poner a conversar con otros adultos”, dice.

“Lo segundo es la utilización del tapabocas, es fundamental cubriendo boca y nariz, es importante que se lleve bien, cómodamente. Hay niños que no lo toleran bien. Sin embargo, hay que enseñarles, pueden hacer pequeñas pausas cuando no haya nadie para volver a ponérselo inmediatamente después”, recomienda.

No caiga en exageraciones ni los obligue a usar caretas o guantes, algo innecesario para su edad.

La idea es que todos incorporen en sus rutinas diarias el lavado de manos y aprender a estornudar y a toser.

Dentro o fuera de casa, lo más importante es el afecto, la compañía y el juego.

Vacunas al día

Además del coronavirus , es fundamental cuidar a los niños de otras amenazas como influenza y tosferina, para las cuales sí tenemos vacunas.

“Muchas de estas enfermedades pueden comenzar tan pronto las coberturas de vacunación se bajan, caso particular el sarampión, que es una enfermedad mucho más contagiosa que el coronavirus, puede llegar a ser grave y ya tenemos ejemplos en tres países de verdaderos brotes de sarampión coincidentes con la enfermedad del COVID-19”, precisa el infectólogo.

Recuerde que estamos en temporada de influenza y de otros virus respiratorios que sí afectan de manera grave a los más pequeños, razón por la que los menores de 6 años no están cobijados con la nueva medida adoptada por el Gobierno colombiano.