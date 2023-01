“No le tengamos miedo al cáncer”: vea las claves para prevenir o detectar a tiempo esta enfermedad

Se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Más que alarmarse, presta atención a esta información.

Hay, inicialmente, tres palabras para tener presentes: prevención, detención temprana y control del cáncer.

Y es que, según los especialistas, de tres casos de cáncer, al menos uno se puede evitar con sencillos cambios en su día a día.

“Guerra total al tabaco en todas sus formas, incluidos los cigarrillos electrónicos. Controlar el sobrepeso, hacer ejercicio y dietas adecuadas. Hacer vacunación contra el virus del papiloma, que causa no solamente el cáncer de cuello uterino, sino que genera seis cánceres más. Contra la hepatitis B. Y el tratamiento contra la bacteria helicobacter pylori, que está asociada con el cáncer gástrico”, explica Carlos Castro, de la Liga Colombiana contra el Cáncer.

Además, un chequeo a tiempo es clave. En el caso de las mujeres, el de seno, la mamografía, la citología y la prueba de papiloma. Y, en el del hombre, el de próstata.

“No le tengamos miedo al cáncer porque el miedo hace que la gente no consulte”, recalca el especialista.

Y, con más razón, no espere a tener síntomas si ya en la familia hay antecedentes de cáncer o usted tiene factores de riesgo. Por supuesto, consulte si ya hay una molestia persistente.

“La pérdida de peso no explicada es un síntoma que a uno lo pone en alerta. Dolores abdominales, la presencia de masas en el cuello u otra parte”, remarca Castro.



#DíaMundialContraElCáncer



Los principales tipos de cáncer en los hombres y las mujeres, según el informe mundial 2018 de la Organización Mundial de la Salud #Infografía vía @AFPespanol https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/3uEo12iVhP — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 4, 2020

Su cuerpo le habla, escúchelo. Hoy en día se cuenta con exámenes como la endoscopia y la colonoscopia, y muchas más, que permiten diagnósticos tempranos y curación de la enfermedad.



#DíaMundialContraElCáncer



¿Tienes cáncer o conoces a alguien que esté enfrentando esa enfermedad?



Este video es para ti: TU VIDA ES NUESTRA MEJOR NOTICIAhttps://t.co/yqNEZK7rZ3 https://t.co/4icZEGy1Fr pic.twitter.com/C4SDb5AEsq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 4, 2020

Advertisement