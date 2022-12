De acuerdo con la edad, la sensación tóxica se prolonga más tiempo. Además, el funcionamiento del hígado no siempre es el mismo.

A medida que se envejece, el cuerpo tiene menos agua y el alcohol no se diluye igual.

También la resaca o el guayabo es peor a medida que pasan los años.

No lo olvide, a cualquier edad el alcohol es una sustancia toxica y sin duda el envejecimiento hace a las personas más vulnerables.