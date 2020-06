“No podemos vivir encerrados, tenemos que aprender a vivir con el virus”: viceministro de Salud

El viceministro Luis Alexánder Moscoso explicó que la extensión de la cuarentena hasta el 15 de julio “es una medida preventiva para tener mayores datos para hacer las siguientes aperturas” del comercio.

Aseguró que el aislamiento decretado desde marzo fue “una forma de distanciar el contagio, de limitar el crecimiento del contagio. Hemos tenido una evolución adecuada y el aislamiento ha servido”.

Asimismo, la cuarentena tenía tres objetivos: disminuir la velocidad de la pandemia, preparar el sistema hospitalario y formar a las personas para conocer la enfermedad y tener una mejor actitud frente a ella.

Insistió en que “el país no puede vivir aislado, no podemos vivir encerrados toda la vida, tenemos que aprender a vivir con el virus, pero esa coexistencia tiene que ser lejana, sin el virus, saber que está ahí, tomar todas las medidas”.

Estas disposiciones, aseguró, permitirán ir “mejorando la calidad de vida distinta, ajustada a estas nuevas normas y nuevos protocolos”.

Publicidad

El viceministro también rechazó las amenazas de las que son víctimas los médicos , que, afirmó, “son la solución”.

“El problema está en la calle, en infectarnos, en estar haciendo rumbas, en no seguir los protocolos, es no seguir estas medidas preventivas, es no cuidarnos”, manifestó.