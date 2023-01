No son máquinas sexuales: los hombres también fingen orgasmos

Una encuesta reveló que no es un tema exclusivo de las mujeres. Vergüenza, inseguridad y miedo son algunas de las razones.

Aunque se ha creído de manera errónea que ellos siempre quieren y pueden alcanzar el orgasmo, el estudio asegura que 1 de cada 5 hombres ha fingido uno.

Entre otras razones se encuentran sentirse obligado a lograrlo, satisfacer a su pareja o salir del paso.

Algunos, incluso, lo hacen para aumentar su excitación.

No está mal que pase, pero si es un tema continuo y que no se discute en pareja, no lo deje pasar por alto.

Recuerde que es equivocado pensar que una relación sexual obligatoriamente debe terminar en un orgasmo.