Nueve días tuvo que esperar madre para que atendieran a su bebé con neumonía

Según la madre del menor que llegó desde la capital del Meta, tuvieron que permanecer en la sede de SaludCoop de la calle 100 con avenida 19 sin que se le brindara atención adecuada al bebé de cuatro meses de nacido.

El paciente fue remitido al hospital de La Misericordia donde, según ellos, les manifestaron que no había una cama para la hospitalización.

Ante la negativa de la institución el bebé fue nuevamente trasladado en ambulancia hasta la sede de SaludCoop.

Sus padres denuncian que estos trámites pusieron en riesgo la vida del menor debido a que no se le atendió de manera diligente su enfermedad respiratoria.

La Secretaría de Salud de Bogotá tuvo conocimiento del caso y gracias a su gestión el menor ya fue atendido luego de la larga espera a la que lo sometió su EPS.

Mientras tanto, en la capital de Boyacá se registró otro caso de aparente negligencia médica. Una mujer murió porque, según sus familiares, no fue atendida luego de que le practicaran una quimioterapia.

La Secretaría de Salud de Tunja anunció que se abrirá una investigación para esclarecer lo sucedido.

Noticias Caracol intentó comunicarse con las directivas de la Clínica de Cancerología de Tunja, pero fue imposible.