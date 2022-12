Nuevo caso de ébola en Liberia relacionado con sobreviviente

El ébola se transmite normalmente a través de contacto con sangre, vómito o heces de personas enfermas. Los sobrevivientes de ébola generalmente no son considerados contagiosos, pero el virus permanece mucho tiempo en el semen, por lo que científicos instan a los sobrevivientes a no tener relaciones sexuales durante tres meses después de recuperarse. Aunque la transmisión sexual de ébola no ha sido documentada todavía, existe esa posibilidad.

Se tomaron muestras del hombre para ser analizadas, dijo el doctor Francis Kateh, director interino del Equipo de Manejo de Casos de Ébola de Liberia. La mujer dio positivo a pruebas de detección de ébola el viernes, y su caso ha generado preocupación porque al parecer no estuvo vinculada a ninguna persona en una lista de contactos de ébola y dijo que no viajó a un país infectado.

El caso desinfló las esperanzas de que la epidemia de Liberia fuera pronto declarada como terminada. Liberia ha registrado más de 4.300 de las más de 10.000 muertes ocasionadas por la epidemia en la parte occidental de África. Pero desde que dio de alta su último caso el 5 de marzo, Liberia esperaba completar los 42 días que una nación debe esperar antes de declararse libre de ébola.

"Significa que debemos mantener la prevención más agresivamente", dijo la presidenta Ellen Johnson Sirleaf a la radio estatal. "Es una persona a la que se está haciendo seguimiento de manera apropiada, para que la enfermedad no se extienda".