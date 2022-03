Nuevo sublinaje del COVID-19 está cobrando fuerza en varios países

Países asiáticos como Corea del Sur, China y Hong Kong, volvieron a encender la alerta de contagios por coronavirus, ante el nuevo sublinaje del COVID-19 denominado BA.2 de ómicron.

“Muchas de las personas de estos países no están protegidos, o porque no se han vacunado o porque no han tenido COVID-19 previamente, es decir, siguen siendo susceptibles”, explica el infectólogo Carlos Álvarez.

Según la OMS, el contagio por este nuevo sublinaje del COVID-19 es mucho más rápido que los primeros detectados en la variante ómicron. “Se caracteriza porque es 1.5 veces más contagiosa, de más fácil transmisión. Sin embargo, todavía no se ha demostrado que tenga mayor letalidad o mayor severidad”, añade el doctor José Millán Oñate, de la Asociación Colombiana de Infectología.

Los síntomas son como los de la gripa o los presentados con los sublinajes ya conocidos de ómicron, pero los que llama la atención es que puede evadir la respuesta inmune generada por las vacunas.

En el caso de América Latina la situación es diferente, sin embargo, es necesario continuar con las medidas. “A pesar de que tenemos tasas de vacunación probablemente parecidas, tenemos una mayor protección con la vacunación natural que es la inmunidad generada cuando me da COVID y me recupero”, agrega Álvarez.

Este nuevo sublinaje del COVID-19 podría propagarse en Colombia , por eso el gran reto es continuar con la vigilancia genómica y seguir con medidas como el tapabocas en espacios cerrados.

La única manera de combatir estos nuevos linajes es incrementando la vacunación e intensificar la tercera dosis, estas siguen siendo medidas clave para evitar un impacto importante del virus.