Ojo con la ivermectina: advierten de intoxicaciones por su uso

A la alta ocupación hospitalaria por COVID se suma una preocupación de los profesionales de la salud: el aumento de intoxicaciones, incluso con ivermectina.

En medio del temor, la desinformación, la incertidumbre y ante la posibilidad del contagio o peor aún de ya ser positivo para COVID, muchos recurren a cuanta recomendación no médica les hacen y se automedican, un hábito para nada inofensivo.

“De hecho estamos viendo incremento en las intoxicaciones con medicamentos de uso veterinario y pecuario como es el caso de la famosa ivermectina”, señaló la toxicóloga Diana Pava.

Hasta el momento, incluso estudios nacionales demuestran que la ivermectina no tiene utilidad en la prevención ni el tratamiento del COVID.

“No hay ningún medicamento que prevenga la enfermedad ni en adultos ni en niños; si es complejo atender eventos adversos de este tipo con algunos medicamentos, imagínese lo complejo que puede ser para niños, niños expuestos a estos medicamentos puede llevar a que tengan más posibilidad de intoxicarse”, dijo Iván Darío Flórez, médico epidemiólogo de la Universidad de Antioquia.

El uso inadecuado de cualquier producto, incluida la ivermectina, puede llegar a ser peligroso.

“Hay que tener precaución porque la ivermectina tiene una presentación que es para uso humano y otra que es de uso veterinario, y lamentablemente estamos viendo en algunas regiones del país que están utilizando esta ivermectina de uso veterinario incluso en niños; no solo está afectando a los adultos”, agregó Flórez.

“La ivermectina, por ejemplo, es un producto que puede traer consigo dolor abdominal, diarrea, erupciones en piel, convulsión, somnolencia, y en algunos casos raros enfermedades hepáticas serias”, manifestó el experto.

También se está dando abuso con el consumo por ejemplo de antibióticos.

“No solo no tienen efecto, no solo va a ser un gasto innecesario, sino que va a exponer la persona a muchos efectos adversos que pueden ser leves o que pueden llegar a ser serios, incluyendo resistencia bacteriana, que quiere decir que en un futuro el cuerpo se vuelva resistente y no pueda ser utilizado en la infección que verdaderamente lo amerite”, aclaró.

“El adecuado uso de antibióticos siempre debe ser prescrito por un profesional de la salud”, recomendó la toxicóloga Pava.

Así que en una crisis hospitalaria como la que se está viviendo no se puede caer en los peligros de la automedicación en adultos y mucho menos en niños. Los medicamentos tienen dosis precisas, tiempos de uso e indicaciones y contraindicaciones dependiendo de cada paciente.