¡Ojo, el yagé no es para jugar! Gobierno advierte sobre uso ‘recreativo’ de esta bebida

Sin un guía que conozca los rituales ancestrales y procesos correctos, su consumo puede llevar a la intoxicación o, incluso, a la muerte.

Ante el inicio de ferias y fiestas en todo el país, el Ministerio de Justicia emprendió una serie de alertas por el consumo de algunas sustancias alucinógenas.

“Cuando el yagé se consume en el marco de un ritual existen los saberes ancestrales, son los que les indican a las personas cómo consumirlas. Sin esa guía, no tenemos ningún tipo de significación específica. Es lo mismo que ocurre con los demás tipos de sustancias. Al consumir tiene unos efectos muy fuertes que el usuario no conoce, eso puede llevar a una intoxicación o incluso a efecto psicóticos porque la persona no sabe lo que está pasando”, explica Ana María Rueda, directora de Políticas de Asuntos de Droga del Ministerio de Justicia.

Y es que, según las autoridades, el consumo se ha modificado, lo que ha ocasionado consecuencias fatales.

“Según Medicina Legal, tenemos el reporte de dos muertes asociadas a este consumo. Realmente sí es muy delicado”, señala Rueda.

Otras alertas son la potencialización de drogas sintéticas, así como el consumo de marihuana e incluso el de éxtasis.

“El éxtasis es un comprimido que generalmente tiene entre 80 y 140 mg y se está encontrando comprimidos entre 180 y más de 200 mg. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de un componente muchísimo más alto de dosificación. Podemos encontrar la muerte, que es el peor escenario, pero también hipertermia y otros tipos de efectos para la salud”, agrega Rueda.