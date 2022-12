¡Ojo si usa antibacterial! EE. UU. prohíbe químicos que deteriorarían la salud

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos prohibió el viernes varios químicos utilizados en los jabones antibacteriales ante los riesgos que implican para la salud,al tiempo que afirmó que no son más efectivos que el jabón tradicional.

La FDA prohibió 19 ingredientes, incluyendo dos de los más comunes, triclosán y triclocarban, los que son ampliamente utilizados en jabones antibacteriales líquidos y en barra pese a que dañan el sistema inmunológico.

"Los consumidores pueden pensar que los jabones antibacteriales son más efectivos para evitar los gérmenes, pero no existe evidencia científica de que sean mejores que agua y jabón común", dijo Janet Woodcok, directora de la división de drogas de la FDA.

"De hecho, algunos datos sugieren que los ingredientes antibacteriales pueden hacer más mal que bien en el largo plazo", agregó.

La prohibición no incluye productos desinfectantes para manos utilizados en hospitales y otros centros de salud.

Theresa Michele, quien trabaja en el área de cuidados personales de la FDA, dijo que la mayoría de los productos no médicos que están en el mercado contienen al menos uno de los ingredientes prohibidos.

Los fabricantes tienen un año para cumplir con la prohibición y algunos están listos para remover de sus productos los ingredientes en cuestión, añadió la FDA.

"Lavarse las manos con agua y con jabón es uno de los pasos más importantes que un consumidor puede tomar para evitar contraer una enfermedad y prevenir la transmisión de gérmenes a otras personas", indicó el comunicado de la FDA.

No obstante, el Instituto Estadounidense de Limpieza (ACI), considera que estos jabones son seguros.

"Los jabones antibacteriales son clave para la salud debido a la importancia de las manos limpias en la prevención de infecciones", dijo el ACI en un comunicado.

"Lavarse las manos con jabones antisépticos puede ayudar a reducir el riesgo de infección más que el lavado con agua y jabón no antibacterial", agregó.

Por su parte el Grupo de Trabajo Ambiental aplaudió la prohibición anunciada.

"Esta decisión del FDA es una importante victoria para la salud humana y el medio ambiente", dijo por su parte Ken Cook, cofundador y presidente de este grupo, que abogaba desde hacía una década por esta prohibición.