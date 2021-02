Ojo: vea por qué el tapabocas de válvula no es recomendable para el coronavirus

Carlos Álvarez, el infectólogo y coordinador nacional de estudios sobre el COVID-19 en Colombia, analizó a la voz de los argumentos de un fabricante de tapabocas con válvulas si estos productos son efectivos al momento de proteger contra esa enfermedad.

¿Qué dicen las autoridades en salud sobre los tapabocas?

Según Álvarez, hay tres tipos de mascarillas , barbijos o tapabocas : los N95, con características para filtrar partículas muy pequeñas, de 5 micras, o sea los llamados aerosoles; los quirúrgicos, que pueden disminuir las partículas, no como los anteriores; y los tradicionales, que deben tener unas características recomendadas por la OMS (tres capas, una permeable y dos impermeables, sin importar el material).

Este, según dijo, tiene una eficiencia menor que los anteriores, pero cumple una función importante en el uso y la prevención.

“Lo importante es que cualquiera de los tres debe ser manipulado correctamente: lavarlo, si se puede (los quirúrgicos no se pueden), manipularlo sin tocar la parte delantera, porque cuando lo toco ahí, lo que ha filtrado me lo llevo a las manos y si no me las lavo, me puede contaminar fácilmente”, explicó.

Pero, ¿y los que tienen válvula?

Publicidad

“Son confiables en un sentido, porque protegen a quien la usa, no al resto de la población, y ese es el punto por el que no se recomienda para esta enfermedad”, aseveró Álvarez.

“Si estoy enfermo del COVID y me pongo este tapabocas, sea asintomático o sintomático, cuando expulso lo que respiro, no estoy eliminando virus”, explicó el experto.

“Se utilizan en dos vías, para protegerme y proteger a los demás. La utilidad de los tapabocas va cuando lo usan los sanos y los enfermos, eso lo hemos aprendido con este COVID-19; tiene más impacto cuando se hace en estas dos vías, por eso el tapabocas con válvula no es recomendado, puede ser que me proteja, pero no a los demás”, puntualizó.