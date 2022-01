Ómicron: pruebas PCR, certificado de vacunación y otras medidas para ingreso de viajeros a Colombia

Ante la arremetida del COVID-19 en este comienzo de año, el Ministerio de Salud emitió una nueva resolución con la que se busca evitar que ingresen al país turistas contagiados con la variante ómicron.

Son varias las medidas para evitar los contagios con la variante ómicron que se tomaron por medio de esta resolución emitida. Las primeras se empezarán a aplicar en los aeropuertos de Colombia para ciudadanos y extranjeros que deseen ingresar al país.

Al momento de llegar, se les pedirá el certificado de vacunación con el esquema completo, teniendo un mínimo de 14 días desde la fecha de la última dosis aplicada.

Cabe aclarar que se dará una alternativa a las personas que no cuentan con el esquema de vacunación completo. En el aeropuerto, podrán presentar una prueba PCR no mayor a 72 horas o una prueba de antígenos no mayor a 48.

¿Habrá medidas para contrarrestar la variante ómicron en los puertos de Colombia?

A los viajeros que lleguen al país a través de barcos o cruceros se les exigirá dos requisitos: el certificado de vacunación completo, una prueba PCR no mayor a 72 horas o una prueba de antígenos menor a 48 horas.

Por otro lado, España levantó las restricciones que tenía para el ingreso de colombianos al país europeo.