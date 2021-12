Ómicron: todo lo que usted debe saber sobre esta variante del COVID-19 que ya está en Colombia

El planeta termina el año con un viraje en la pandemia del COVID-19, debido a la rápida propagación de la variante ómicron . Y, sin duda, ante las celebraciones por venir, queremos que usted tenga mayor claridad sobre el tema y tome decisiones acertadas, según su riesgo y situación particular. Aquí está la conversación con el infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez.

Todos hemos escuchado que ómicron se propaga más fácil, ¿eso qué quiere decir?

“Lo más importante es que cuando se habla de que esta variante es más contagiosa, significa que cuando una persona está con el virus podría no necesariamente tener una cantidad muy alta de virus para transmitirlo. Previamente una persona con la variante original de Wuhan podría contagiar entre dos a tres personas. En este caso, (sobre) una persona contagiada con la variante ómicron, podríamos estar hablando de que puede contagiar entre 10 a 17 personas".

Hay que aclarar que esta variante se transmite igual (por gotitas de saliva, aerosoles)

“Exactamente igual. Podríamos explicarlo de manera más didáctica así: la clave está en el acoplamiento que ocurre entre el virus y el receptor de la célula humana. El virus entra como si tuviera la llave y la célula humana tiene la cerradura, lo que hacen estas variantes al mutar es lograr que la llave sea mucho más fina y se demore menos abriendo la cerradura. Esto explica la capacidad de transmisión que es más alta”.

¿Qué sabemos de su capacidad de producir COVID grave y muerte?

“Es una información que todavía no tenemos bien definida. En términos generales lo que podemos ver es que esa capacidad de producir más daño, que significa mayor riesgo de complicarse o de terminar hospitalizado o de fallecer, hasta ahora no la hemos visto. Esta variante no parece que fuera más virulenta o letal. Lo que sí puede ocurrir es que, a pesar de que no tenga mayor severidad, es capaz de contagiar a muchas personas, pues fácilmente también podría aumentar proporcionalmente las hospitalizaciones y muertes".

Esto nos encontró en momentos diferentes, ¿quiénes podríamos decir que están en mayor riesgo?

“Si pudiéramos hacer un ranquin, en la parte más alta estarían las personas con mayor riesgo de complicarse, como los mayores de 50 años o con condiciones clínicas como ser hipertenso, diabético, tener enfermedad renal crónica, también las embarazadas. Especialmente, si no se han vacunado, son las que tienen mayor riesgo frente a cualquier variante, no solo ómicron.

Si las personas ya han recibido una dosis, probablemente ese riesgo empieza a disminuir porque los anticuerpos de una dosis pueden ayudar en algo, pero no es lo mismo que cero, pero no es un número importante de protección.

En tercer lugar, estarían aquellas personas que se han colocado dos dosis de la vacuna o una dosis y les ha dado COVID. En ese sentido, estas personas para esta variante tendrían menor riesgo de contagiarse que los anteriores e igualmente menor riesgo de complicarse.

Y en el cuarto nivel, estarían aquellas personas con dos dosis de vacunas (esquema completo). Ellos podrían tener menos riesgo de complicarse.

Y si llegamos al último lugar, estarían aquellos con dos dosis más refuerzo . Esto es importante porque sabemos que ómicron logra evadir las defensas de las vacunas o por el antecedente de COVID, pero también sabemos que, cuando se coloca dosis de refuerzo, logra despertar al sistema inmunológico y proteger contra la presencia de infección y complicaciones”.

Si ya me dio COVID, ¿me puedo volver a contagiar con esta variante?

“Sí, definitivamente es una de las dificultades que estamos teniendo con esta variante. Logra evadir las defensas por la infección natural. Entonces, el riesgo de reinfección sí es más alto con esta variante que con las anteriores que conocíamos”.

¿Las vacunas disponibles sirven o se necesita una diferente?

“Sí sirven las disponibles. Lo importante aquí más que la marca de la vacuna es que se coloque el refuerzo. Y también sabemos que hay personas que tienen una dosis y dicen 'esperemos para la segunda dosis y me tomo un traguito'. Es clave que no esperemos, las vacunas no son inmediatas, sino que requieren un tiempo para producir anticuerpos y estamos en momento de hacerlo. Que tomar trago no sea una excusa para no vacunarme . Se puede tomar un trago, no hay contraindicación. Por favor, terminar esquemas y, los que ya tienen el tiempo, aplicarse el refuerzo”.

¿Estamos a tiempo de aplicar el refuerzo?

“Para Navidad ya no estamos a tiempo, pero sí para Año Nuevo. El tiempo que uno espera es una semana (entre siete a diez días) para tener anticuerpos protectores. Y eso me lleva a un comentario adicional, este virus sigue transmitiéndose de la misma forma y, por lo tanto, las medidas de prevención como uso de tapabocas, mantener espacios bien ventilados, distanciamiento físico, siguen siendo fundamentales. El año pasado solo teníamos autocuidado, hoy podemos decir que tenemos eso mismo más la vacuna que no la teníamos hace un año”.

¿Cuál es el principal efecto de las medidas de bioseguridad?

“Esto no es una corazonada, lo sabemos científicamente, que usar tapabocas disminuye el riesgo de contagiar. Si estoy asintomático y uso tapabocas, disminuyo el riesgo de transmitir a otras personas. Pero, también, si yo estoy sano y me coloco el tapabocas, disminuyo el riesgo de contagiarme. Recuerden que muchos pueden ser asintomáticos, no saben que tienen COVID y pueden contagiar a otros sin intención. Además, la importancia de la ventilación para evitar acumulación de aerosoles. Así como hay mitos como lavar llantas, mercado, incluso los recomendábamos, pero hoy sabemos qué sirve y qué no”.

¿Cuál es el principal efecto de las vacunas?

“Todas las medidas salvan vidas. Evitan complicaciones y muerte. Ninguna es 100% efectiva, pero sí disminuyen el riesgo. Especialmente, las vacunas lo que buscan es evitar que termine hospitalizado, en cuidado intensivo o falleciendo. Puede ser que me dé COVID, es verdad, pero definitivamente si llegan a contagiarse se complican en menor proporción, pero además la posibilidad de transmitirle a otras personas se ve disminuida”.

¿La idea es disminuir el riesgo, pero nunca esa probabilidad es de cero?

“Totalmente. Es como muchas cosas en la vida. Pongamos un ejemplo: ¿qué pasa si atravieso la calle no por la cebra, sino por la mitad, por donde vienen carros a alta velocidad? Pues tengo alta probabilidad de ser atropellado. Si paso por la cebra, la probabilidad va a disminuir, si paso el semáforo en rojo, baja más; si paso por el puente peatonal, baja más. Igual pasa con las vacunas. Dependiendo lo que uno haga, también disminuye esa probabilidad. En biología nunca es cero o cien, pero sí decimos que aumenta o disminuye el riesgo de forma importante”.

¿Se puede saber qué variante es según los síntomas que uno tenga?

“A veces empezamos a pensar diagnósticos dependiendo de los síntomas. Desafortunadamente, no es tan sencillo. Es muy difícil saber qué variante es, incluso si es COVID u otro virus. Nos ha pasado gente que llega a la clínica y dice 'yo no pensé que fuera COVID, creí que era una gripa. Era muy suave'. Recordemos que COVID puede ser asintomático, leve o severo y puede ocurrir en cualquier persona. En este momento, el llamado es, si usted tiene gripa, aíslese y hágase la prueba porque la primera opción es COVID".

Hay en este momento tres casos reportados de ómicron en Colombia, expliquemos cómo asumir esta información.

“Es posible que haya más casos. El hecho de que se encuentren tres casos significa que empiezan a llegar y no sabemos si hay casos de circulación local, es decir, que no se necesita haber viajado para contagiarse. Esto puede pasar por lo que estamos viendo en el mundo y lo que hablábamos de que el virus es supremamente contagioso. En ese sentido, cerrar fronteras no tiene lógica, pero sí generar mayor sufrimiento y complicaciones para muchas personas sin ningún beneficio importante. Quisiera terminar con una frase de Obama cuando la gripe AH1N1 que se detectó en México y le decían que cerrara fronteras con ese país: 'Es como cerrar el establo cuando los caballos están afuera'. Aquí debemos ser conscientes de mantener el autocuidado y la vacunación".