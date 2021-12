Ómicron ya empieza a ser dominante, pese al poco tiempo de estar circulando

Ómicron lleva 3 semanas circulando en el país, y ya empieza a ser dominante, así lo confirmó el ministro de Salud a través de su cuenta de twitter...

A 26/12/21 red genomica @INSColombia confirma 3 semanas de circulación de Ómicron en el país. Muestras + en 3 deptos. y Bogota. 23% frente a 77% Delta. Dada alta transmisión al igual que otros países será dominante en el país al final del año. Vacunación es la clave! @MinSaludCol pic.twitter.com/b0GzSVxo4v — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) December 30, 2021

Empezar un nuevo año con la propagación explosiva de esta variante sin duda seguirá generando más contagios cada día. En la primera semana representó el 6.25% de los contagios diarios, en la segunda representó el 12% y esta semana la cifra se ubicó en el 25%.

“¿Qué significa eso?, que ómicron ya participaba a 26 de diciembre con el 25% de los contagios que se estaban produciendo cada día, el resto siguen siendo por delta que también está participando activamente en los contagios. Esta semana vimos realmente un aumento en la pendiente de la positividad eso significa que es más fácil encontrar un caso positivo”, dice Martha Lucía Ospina Martínez, directora del INS.

A pesar de que ómicron hasta el momento no demuestra mayor agresividad en la enfermedad, no es momento de confiarse. Todos somos vulnerables a un contagio, en especial si no se está vacunado.

“Pensamos y oímos frecuentemente: ‘ay, pero es baja la hospitalización, es baja la mortalidad’. Primero, no quiere decir que no exista mortalidad, sigue existiendo mortalidad y causa hospitalización”, expresa Ospina.

Andrea Ramírez, médica epidemióloga, también hace la advertencia.

“No se confundan los no vacunados porque sí están en riesgo de tener desenlaces severos de tener hospitalización y terminar en unidad de cuidado intensivo y de morirse por el COVID-19 causado por la variante ómicron. Tengamos en cuenta que estas variantes siguen siendo coronavirus”, dice.

Con ómicron rondando por el país, es fundamental identificar a tiempo posibles contagios y más a pocas horas de la celebración de fin de año.

Aplicarse el esquema completo, con dosis de refuerzo, usar el tapabocas bien usado y evitar aglomeraciones siguen siendo las principales recomendaciones.

Según el Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad aumenta 11 veces más en mayores de 80 años no vacunados y 132 veces más en población mayor de 50 años.