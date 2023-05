OMS advirtió sobre los riesgos de los edulcorantes: ¿en qué casos no se aconseja su consumo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre los riesgos para la salud de los edulcorantes. La entidad no aconseja el uso de estas sustancias para bajar de peso o para reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes o el cáncer.

Es importante saber interpretar esta advertencia, no se trata ahora de satanizarlos. Lo que los especialistas explican es que no se puede pensar que estos son sustitutos del azúcar o que son milagrosos o la única opción para evitar tantas condiciones crónicas de salud.

Los expertos recomiendan que quienes los usen ojalá sepan escogerlos porque hay gran variedad: artificiales, naturales, con o sin calorías y además hacen parte de una alimentación saludable.

En definitiva, el llamado de la OMS y de los expertos es a que las personas establezcan hábitos de alimentación saludables para toda la vida y desde la infancia.

En una reciente guía publicada por la OMS, la entidad aconseja no utilizar edulcorantes no azucarados para bajar de peso ni prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. La advertencia, según especialistas, no debe ser malentendida.

“La gente está entendiendo que lo que está diciendo la OMS es que no se deben consumir edulcorantes porque son dañinos, aumentan el riesgo de obesidad, diabetes y por lo tanto piensan en volver a consumir azúcar, panela y miel, que tienen efectos mucho más negativos que los edulcorantes no calóricos”, manifestó Samuel Durán, nutricionista e investigador de las sustancias.

Samuel Durán explica que sí se está consumiendo más azúcar y edulcorantes no solo adicionados, sino también en productos ya listos como bebidas. La clave es no abusar de ellos y tampoco atribuirles propiedades milagrosas.

“El edulcorante va a ayudar siempre y cuando esté asociado a una dieta saludable, si yo necesito bajar peso, necesito ingerir menos calorías que las que ingiero habitualmente y, si hay una dieta hipocalórica, el edulcorante puede ser un aliado porque me permite comer menos azúcar y porque además me va a fortalecer la adherencia a la dieta”, recalcó el especialista.

La OMS además advirtió que los edulcorantes utilizados de manera prolongada aumentarían el riesgo de desarrollar condiciones como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

“También es un tema controversial ese punto, si yo estoy tomando edulcorante, no quiere decir que me va a dar en 20 años una enfermedad, pero, si esta es una preocupación constante, lo ideal es comer frutas, verduras, cereales y menos carne procesada. También es ideal no fumar, no consumir alcohol, no podemos darle la responsabilidad completa al edulcorante”, dijo Samuel Durán.

Así que la recomendación es clara. Para el nutricionista, lo ideal es no tenerle miedo al edulcorante y no excederse en su consumo.

Los expertos aseguran que es necesario continuar con las investigaciones al respecto, mientras tanto se deben mantener hábitos de alimentación saludables desde la infancia.