Operaban a bebé por un tumor y le encontraron un diente en el cerebro

El menor, de 4 meses, presentaba un crecimiento anormal en su cabeza. Médicos calificaron como poco usual este tipo de casos.

El hecho ocurrió en Estados Unidos, aunque no se especifica en dónde, y fue publicado por The New England Journal of Medicine.

Publicidad

Todo comenzó cuando a un bebé que presentaba crecimiento anormal en su cerebro le hicieron exámenes para identificar qué le estaba sucediendo.

Allí le descubrieron un tumor en el cerebro. Médicos determinaron que lo mejor era realizarle una intervención quirúrgica.

En medio del procedimiento, los cirujanos se llevaron una gran sorpresa al detectar que alrededor de la masa de celulas de la glándula pituitaria había dientes en crecimiento.

Según los expertos, se trata de un craneofaringioma, tumor no muy frecuente que suele dar a los niños. En este caso específico y luego de extraerlo en un complejo procedimiento, se encontraron estructuras dentales.

Publicidad

El extraño caso fue expuesto para la realización de estudios por parte de cientificos.

Por fortuna, el bebé se encuentra fuera de peligro y deberá seguir en permanente vigilancia, mientras avanza su recuperación.

Publicidad

“Está logrando un buen progreso en el desarrollo”, afirmaron los especialistas en la revista científica.