Orgasmos en la mujer: ¿qué técnicas le pueden ayudan a alcanzarlo?

Algunas mujeres no alcanzan orgasmos con facilidad o no los sienten durante las relaciones sexuales. Los juegos previos pueden ayudarle, pero no siempre la penetración las llevará a disfrutar en plenitud.

Un estudio compartido por la psicóloga especialista en sexualidad Laurie Mintz y publicado en el portal La Tercera, reveló algunas técnicas con las que se pueden tener orgasmos.

Dicho texto, 'Orgasm Equality: Scientific Findings and Societal Implications', señala que “el 95% de las mujeres alcanza el orgasmo a través de la masturbación. En encuentros sexuales primerizos con otras mujeres, un 64% de ellas llega al orgasmo. En encuentros sexuales primerizos con hombres, en cambio, llegan al clímax solo un 7% de las veces”.

Según ella, “esto nos dice que el problema no está en la supuesta dificultad de las mujeres para alcanzar el orgasmo, sino en las pautas culturales que establecen que la penetración es el evento principal del sexo heterosexual”.

La experta señala que se sigue priorizando el coito sobre otras actividades sexuales, pero cuando una mujer está sola, llega al orgasmo estimulando su clítoris y puede recurrir como alternativa a la penetración.