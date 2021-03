¿Otra vez? Mujer grabó cómo a su papá lo "vacunaron" contra el COVID-19 con una jeringa vacía

En Tocancipá, Cundinamarca , ocurrió otro caso de un adulto mayor que iba a ser vacunado contra el coronavirus COVID-19 , pero se le pinchó el brazo con una jeringa vacía. Gracias a que su hija filmó el irregular procedimiento, ese incidente ahora está en conocimiento de las autoridades.

Nora Chavarro es la hija del abuelo. Ella estuvo todo el tiempo registrando el procedimiento con su celular.

Narró que la enfermera pensó que estaba tomando una foto y, cuando se dio cuenta que era un video, le pidió el teléfono celular para enseñarle las imágenes a sus colegas.

“En el momento no me di cuenta, fue solo hasta que la enfermera me pidió que le dejara ver la foto y yo le dije que no había tomado foto, que grabé un video. Entonces ella me dijo que se lo dejara ver. Lo miró, llevó el celular hacia sus compañeros y les mostró el video. Cuando volvió me entregó el celular y ella llegó con la vacuna, se la aplicó”, contó Nora.

Posteriormente, la acompañante del adulto mayor indicó que la enfermera le contó que la primera dosis que aplicó había sido “muy poquita” y que por eso había que suministrarle otra.

“Dijo que la primera dosis era muy poquita. Pero, como se puede observar, desde el comienzo sabía que la jeringa estaba vacía. Yo creo que ella sí tenía conocimiento, podía estar muy cansada, pero omitió todos los pasos, llevó todo el tiempo tapada la jeringa. Afortunadamente grabé todo”, recalcó.

Pese a lo anterior, indicó que el biológico nunca fue preparado en su presencia y que la dosis que le aplicaron a su papá ya estaba preparada en otra jeringa.

“La segunda jeringa no la preparó delante de mí, nunca me dijeron ‘esta es la vacuna de Sinovac y se la vamos a aplicar a su papá’. Mi padre está bien, no ha presentado síntomas, pero eso genera desconfianza. Recomiendo a las personas que exijan, que no vayan solos y que estén pendientes de saber qué les van a aplicar”, concluyó.

Diego García, gerente para la Emergencia de Cundinamarca, elevó el caso ante la Procuraduría General de la Nación.

Además, mediante una circular pidió que el paciente a vacunar y su acompañante evidencien la preparación y administración del biológico.