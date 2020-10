Pacientes con COVID denuncian que no les dan incapacidades y así les toca ir a trabajar

Francisco Castellanos, director de la Organización de Defensa del Paciente, habló de los problemas que varios afiliados han tenido en las EPS a la hora de ser evaluados para determinar si son positivo o no para coronavirus.

“No están haciendo las pruebas y los usuarios tienen que pagar de su propio dinero”, reconoce Castellanos.

El director de la organización aclara que si una persona diagnosticada o sospechosa con COVID tiene síntomas leves no será incapacitada.

Sin embargo, no todos aquellos notificados del contagio pueden teletrabajar y se ven obligados a seguir yendo a laborar.

Un usuario de la EPS Famisanar incluso denuncia que “el doctor que se me asignó no quiso atenderme, no tengo incapacidad, no tengo un documento donde me estén aislando y sí puedo estar perjudicando a varias personas en la calle, en mi trabajo, debido a que si yo falto obviamente me van a descontar dinero”.

Esta entidad es una de las que menos incapacidades ha otorgado desde que inició la pandemia (547), mientras que Sura les ha respondido a los afiliados y hasta septiembre había emitido 184.015.

Entretanto la Nueva EPS, una de las que más afiliados tiene en Colombia, no ha reportado cuántas ha dado.

El problema se extiende a las ARL, que en algunas oportunidades no paga incapacidades con el argumento de que las EPS no las autorizaron.

Ni el Ministerio de Salud ni el de Trabajo se han pronunciado al respecto.