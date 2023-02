Pacientes presentan contrarreforma a la salud y plantean alternativas para entrega de medicamentos

En el Congreso de la República se radicó una contrarreforma a la salud este jueves 16 de febrero. La iniciativa fue firmada por partidos de oposición y elaborada por asociaciones de pacientes y médicos. Allí proponen otras alternativas para mejorar el sistema actual, especialmente en el tema de medicamentos.

Dichas asociaciones proponen eliminar las subastas de medicamentos y agilizar las autorizaciones de esos medicamentos a los pacientes.

Denis Silva, vocero de la Asociación Pacientes Colombia, dice que “una cosa es una subasta y una cosa es una compra centralizada”.

“Una subasta es que el gobierno es quien impone el precio; en derecho comercial eso no es permitido porque el gobierno no es el dueño de la molécula, entonces el gobierno no lo puede hacer, eso es más populismo y ficticio que cualquier otra realidad”, aseguró el representante.

Publicidad

No obstante, en la reforma a la salud planteada por el gobierno Petro se dice que se vigilará la entrega de medicamentos por parte de los entes territoriales, se aumentará la prestación de servicios en el domicilio de cada paciente y se realizará la subasta anual para garantizar la equidad de precios de los medicamentos y disminuir los desabastecimientos.

La hermana María Inés Delgado, directora de la Asociación de Pacientes Hepáticos y Renales, una de las que presentó la contrarreforma a la salud, dice que actualmente “el médico me da mi fórmula, pero automáticamente yo no me puedo ir a la farmacia a recibirlos. Tengo que radicar esa fórmula para que ellos, no me autoricen, sino que me orienten hacia dónde puedo reclamar los medicamentos y realmente muchas de las personas que están en esos puestos de atención al usuario no lo hacen correctamente”.

Según el gobierno, esta pesadilla cambiaría con la reforma a la salud.

Publicidad

El capítulo de política de medicamentos que contiene la reforma presentada por el Ministerio de Salud propone:



Compras conjuntas de medicamentos esenciales Respaldo a la producción nacional de medicamentos y tecnologías Provisión descentralizada en territorios de acuerdo a características epidemiológicas Regulación de precios, incentivando la producción nacional y disminuyendo importaciones

El presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza Villa, considera que el proyecto de la reforma a salud “no destruye absolutamente nada el sistema, como se ha dicho; construye sobre lo construido”.

Otras noticias: