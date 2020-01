Para lucir una piel joven no hay cremas milagrosas, estos cuidados también influyen

No pierda tiempo, esfuerzo, dinero y mucho menos ponga en riesgo su salud con tratamientos insólitos.

Hacia los 30 años, la piel empieza a mostrar cambios y signos de envejecimiento debido a factores como la genética, la exposición al sol o la contaminación.

El cuidado de la piel, considerado el órgano más grande y expuesto del cuerpo, no debe subestimarse ni dejarse para el momento en que aparecen lesiones como manchas o arrugas. Debe iniciar, desde temprana edad, con un estilo de vida sano.

“Los malos hábitos pueden predisponer a las personas a que envejezcan más rápido. Uno de los factores más importantes es el cigarrillo; muchas personas en su juventud fumaron por varios años, esto puede precipitar a que haya un envejecimiento más temprano. Y en las personas que desafortunadamente consumen tabaco, la exposición solar crónica puede causar un fotodaño”, explica la cirujana plástica Daniela Vaca.

Agrega que “solo con cremas no los vamos a detener, entonces es muy importante que cuando vas a aplicar la crema lo hagas con el objetivo de cuidar tu piel y no pienses que solo aplicándote una crema vas a evitar que tu rostro envejezca porque eso no es así”.

Existen métodos quirúrgicos y no quirúrgicos para lucir una piel joven, en todo caso lo importante es consultar al médico para saber cuáles son los más recomendados.

En todo momento de la vida es necesario mantener la piel hidratada, limpia y protegida, por ejemplo, con bloqueador solar.