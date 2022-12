Para tener los pies “perfectos” algunas optan por la cirugía Cenicienta

La decisión de varias mujeres que optan por intervenir quirúrgicamente sus pies para que estos se ajusten a zapatos de diseño, llama la atención de médicos y especialistas.

El tema ha llegado tan lejos, que algunas se acortan dedos, se rellenan los pies huesudos e incluso se implantan almohadillas en zonas de apoyo. Así se traspasan límites que pueden traer serios riesgos para la salud. Este tipo de procedimientos es llamado en el medio médico como "cirugía cenicienta".

Antes de optar por este tipo de intervenciones, hay que tener en cuenta que no se trata de un asunto de estética, sino que es necesario tener en cuenta la función fundamental que tiene el pie y que sin duda puede verse afectada.

Según el ortopedista especialista en pie, Édgar Hernández, modificar los pies para que se ajusten a un zapato de moda o al de una marca exclusiva no es la mejor elección.

"El pie soporta todo el peso del cuerpo si le quita una parte se sobrecarga otra parte del pie" indicó el especialista, quien agregó que dentro de las molestias relacionadas se encuentran "dolores, callosidades y limitación para la actividad física".

A la hora de elegir calzado es necesario tener en cuenta la comodidad. Dentro de los consejos del ortopedista se encuentra buscar zapatos apropiados, holgados, "con un tacón de no más de 5 centímetros".

Además se aconseja que los tacones sean anchos y se acompañen de plataformas para que el esfuerzo del pie sea menor.