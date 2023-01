“Parecen zombis”: así funciona la cabeza de un adicto durante y después de la ‘traba’

Entre el pánico y el placer que les producen los alucinógenos, muchos se están autodestruyendo. Dejarlos no es tan fácil como parece.

“Cuando hay un consumo de mucho tiempo empiezan a experimentar pánico y temor, pero cuando inician y se genera la adicción es placer”, explica la doctora Fernanda Hernández.

Y es que, al trabarse, los jóvenes provocan alteraciones en sus conexiones cerebrales.

“Van a generar una especie de cortocircuito que va a generar una lesión tipo quemadura del cerebro”, dice Javier Gómez, médico toxicólogo.

Aquí no importa que sea bazuco, crack, metanfetaminas, medicinas veterinarias, pegante o solventes. Todas estas pueden provocarle daños a nivel cognitivo, aprendizaje, memoria y concentración, entre otros.

Una vez generada la dependencia, recuperarse se vuelve un gran desafío: ocho de cada diez consumidores no logran dejar las drogas.

