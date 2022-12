En medio de las lágrimas, Mario Leal cuenta el absurdo error que costó la vida de Marta.

La justicia le dio la razón y emitió condena por negligencia. “Era una mujer muy buena, me atendía bien. Hasta hoy no he podido soportar ese dolor. Siempre la recuerdo por donde quiera que voy”, cuenta el afligido viudo.

La EPS Saludtotal asegura que cumplió ya con la orden del juez pero Mario y su abogado señalan que ha habido maniobras dilatorias.