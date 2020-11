Perdió tres citas médicas por la pandemia y supo por teleconsulta que le quedaban 6 meses de vida

Muchos asuntos médicos se aplazaron desde que llegó la pandemia del coronavirus . Fue lo que le ocurrió a Kimberley Eccles, de 23 años, quien perdió varias citas y a través de una teleconsulta supo de una grave enfermedad que la tiene al borde de la muerte.

Las afectaciones de salud de esta joven británica empezaron en junio de 2019. Una úlcera en la boca fue diagnosticada como una glándula salival bloqueada. Sin embargo, seis meses después ya tenía un tumor, el cual se trató con una biopsia y una resonancia magnética.

A raíz de la pandemia el seguimiento no pudo ser el más óptimo. Le suspendieron tres citas médicas y en agosto su médica la contactó por teleconsulta para comentarle que le diagnosticaron rabdomiosarcoma, una rara enfermedad que les da a los adultos.

Además, le dijo que le quedaban alrededor de seis meses de vida.

"No puedo evitar pensar en lo diferente que pudo haber sido todo si no hubiera aparecido la pandemia y me hubieran diagnosticado el cáncer antes", le dijo a The Sun .

Aunque Kimberley ha pasado por tres sesiones de quimioterapia, estos no han funcionado. El próximo lunes se someterá a una compleja operación, en la que pone toda su esperanza. Se trata una extirpación del tumor, que afectará la mejilla y parte de la mandíbula, las cuales deberán ser reconstruidas con huesos y tejidos de su espalda.

Según lo que le dijeron los médicos, tiene un 1% de probabilidad de vivir. Ella planea viajar de Reino Unido a Estados Unidos para un tratamiento alternativo y se aferra a esa mínima posibilidad.

Para lograrlo necesita recursos y los está recolectando en esta página .