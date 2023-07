Periodistas de Noticias Caracol lloran al recordar su mayor reto en 25 años: la pandemia del COVID

Esta semana celebramos los 25 años de Noticias Caracol y recordamos los grandes cubrimientos, pero hoy queremos resaltar el mayor desafío de nuestra historia como noticiero: la pandemia del COVID-19. El trabajo en equipo nos permitió salir adelante en un momento tremendamente difícil. Este es un homenaje a todos los que, delante y detrás de cámaras, le pusieron el pecho a la brisa.



Lo que comenzó como un pequeño registro en la emisión del 9 de enero de 2020, se convirtió, rápida y angustiosamente, en el tema que se apoderaría de todos nuestros noticieros. “Empezaron a ocurrir cosas que no esperábamos y cosas que no habíamos visto en nuestra vida. Habíamos reportado sobre desastres, terremotos, tsunamis, guerras, pero una pandemia no nos había tocado", reconoce Margarita Rojas, editora internacional.

Y es que esta tragedia sí que nos tocó. Mientras el mundo se resguardaba, el equipo de Noticias Caracol se preparaba para enfrentar el más enorme desafío en sus 25 años de historia.

“Fue muy retador porque teníamos un doble rol: debíamos transmitir una información que fuera clara y útil para la gente, pero además teníamos miedo por nosotros, por nuestras familias, pero no podíamos escapar de nuestra responsabilidad", resalta la doctora Fernanda Hernández, editora de salud.

De repente, las salas de nuestras casas se transformaron en set de televisión y las cocinas, en improvisadas cabinas de audio. "Quizá son de los recuerdos de mi vida más agobiantes. Esto era algo que no distinguía a nadie, en ningún rincón del planeta, y muchos de nosotros estábamos viviendo los mismos dramas", dice la presentadora Alejandra Giraldo.

Publicidad

La dura realidad. Acostumbrados a contar las noticias de otros, ahora estábamos relatando una desgracia que también nos golpeaba. "Estábamos informando de una noticia que nos afectaba a nosotros en nuestras casas, porque teníamos que cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, y veníamos a trabajar", sostiene Germán Espinel, director de producción en Noticias Caracol.

Fue el caso de Catalina Gómez, quien sacó adelante su embarazo en plena pandemia. Protegió una vida en medio de la muerte. “Fue de esos momentos de angustia de la pandemia: llega el embarazo, tal vez en uno de esos picos indescriptibles de fallecimientos, pero me llenó también de una fuerza y una fortaleza que no pensé tener".

Fortaleza que demostró cada integrante de este equipo. Muchos tuvieron que continuar saliendo a la calle, aún en los peores días. "Era ver la ciudad completamente vacía. Decíamos: nos sentimos en 'soy leyenda'. No existía nada. Fue bastante impactante ver que todo estaba en silencio", afirma Juan Mario del Río, productor de cámaras.

Publicidad

Claro, había máscaras, trajes, pero volver a casa en las noches asustaba. “Me daba miedo contagiar a mis padres. Mi papá tuvo cáncer. Era difícil llegar al hogar y pensar que en cualquier momento los puedo contagiar”, reflexiona el camarógrafo Camilo Laverde.

La productora Adriana Ovalle Gómez llenó tres calendarios con las cifras diarias de víctimas. "Cuando registré el número más alto de muertos fue en junio del 2021, más de 690 muertos en un día. Es como si se hubiesen estrellado dos aviones el mismo día".

Una imagen difícil de borrar, tan devastadora como la tragedia de tres hermanos. Trabajaban juntos en el Canal Caracol, pero el COVID se llevó al mayor. "Los primeros dos días era llegar a turno y era llorar, todo el mundo abrazando, los recuerdos. La lágrima no faltaba", admite el camarógrafo Martín Calderón.

La solidaridad resultó clave para superar estos tiempos. Carmencita Molina, de servicios generales, se convirtió en el ángel de quienes seguían en la oficina. "Todo con mucho amor. Acá todos nos cuidamos y gracias a Caracol que nos dio esa ruta puerta a puerta".

Publicidad

Y Ana Milena Gutiérrez, con 'Salvemos a los emprendedores', fue luz en la oscuridad. "Había gente que estaba acudiendo a la receta de la arepa de la abuela, de los brownies de la mamá, para crear un negocio en familia", rememora nuestra presentadora.

Pero, como cualquier ser humano, nos rompimos varias veces. Angie Camacho, quien hizo un impresionante informe desde una UCI, lo resume así: "Yo a mi hijo, todos los días durante la pandemia, lo besaba y le decía: ‘hijo, te amo, quiero que sepas que te amo’. Porque yo decía… finalmente, nunca sabes qué pueda pasar, y por lo menos que él sepa que me fui y le dije te amo".

Y ni hablar de la doctora Fernanda, quien no dejó que esta barca naufragara. "Claro que sentí miedo y muchas veces me paré aquí, tomaba aire… (llanto) me duele recordar, yo lloraba fuera de cámaras porque detrás de cámaras recibíamos llamadas de la gente, llamadas de los colegas pidiendo ayuda. Claro que sí, lloré muchas veces. Hubo un día, incluso, que no pude salir al aire porque me quebré".

Publicidad

Unidos, siendo el uno para el otro, pudimos soportar lo insoportable. Y demostramos que Noticias Caracol es, sobre todo, una gran familia.