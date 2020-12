Personal de la salud asegura que muchos no han recibido bono prometido por su lucha contra el COVID

Trabajadores de la salud de Colombia que han combatido el coronavirus COVID-19 , y a quienes se les iba a entregar un bono por su labor en medio de la pandemia , aseguran que muchos no lo han recibido.

“El bono que prometió el Gobierno no lo he recibido hasta el momento. Ellos refieren que la IPS con la que yo estaba trabajando en el momento no me inscribió, pero ellos realizaron la inscripción en junio y en noviembre cuando el Gobierno amplió el paso”, afirma la auxiliar de enfermería Ana Muley Bernal.

De acuerdo con esta trabajadora de la salud, le han dicho que no se encuentra inscrita porque supuestamente no cumple con los requisitos, los cuales se relacionan a continuación:

- Ser trabajador de la salud y haber atendido casos de COVID-19.

- Ser acreditado por una IPS o su hospital como parte de la red COVID.

- Estar inscrito en el registro del talento humano en salud.

Publicidad

- Estar afiliado a una EPS, ser del régimen contributivo y estar al día.

Ana, quien además estuvo contagiada con coronavirus y vivió una situación complicada con su familia, sostiene que los cumple a cabalidad y, por lo tanto, no se explica la razón por la cual no ha sido aceptada.

“Durante el pico respiratorio de la pandemia, nosotros hicimos directamente la cotización con la IPS y no sé cuál es la condición por la cual me rechazan, porque tengo todos los requisitos, asistí como primera línea a los pacientes COVID, estoy inscrita en el RETHUS, cotizo como régimen contributivo y hasta ahora no ha pasado nada”, dice.

Señala que en un intercambio de correos con la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) “son muy radicales con su 'no' como respuesta”, al decirle que no cumple con los requisitos y que no le van a pagar el bono.

“Creo que no soy la única, conozco muchos compañeros, terapeutas, camilleros, que incluso ni siquiera los inscribieron; auxiliares de enfermería, enfermeras, que no han recibido el bono del Gobierno. Son muchos”, afirma Ana, al puntualizar que se debe revisar el tema.

Publicidad

En Colombia hay más de 700.000 trabajadores de la salud y, según el Gobierno, solo 245.000 se inscribieron para el bono. Hasta ahora, lo han recibido 239.841 y están distribuidos de la siguiente manera:

- 96.470 auxiliares de enfermería.

- 42.216 médicos generales y rurales.

- 33-469 enfermeras profesionales y rurales.

- 7.113 bacteriólogos.

- 6.994 fisioterapeutas y beneficiarios.