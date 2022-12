Pese a ganar varias tutelas, joven en silla de ruedas lleva 7 años esperando que su EPS lo atienda

Según Miguel Ángel Agredo, Salud Vida no le proporciona tratamientos y servicios necesarios para una persona en su condición.

Agredo es un joven que como muchos sueña con ser profesional, pero un accidente hace siete años le cambió la vida. Ahora necesita recibir tratamiento por parte de la EPS Salud Vida que, según él, no cumple.

“Han puesto en riesgo mi vida y la salud de mi madre que es una señora de 66 años, la única que está a mi lado. Esta EPS ha vulnerado mis derechos. No han valido acciones de tutela, desacatos, no han valido sanciones a pesar de todo”, afirma.

Falta de atención por parte de la EPS comenzó a afectar sus estudios. Debido a su condición de discapacidad, Miguel Ángel requiere de una enfermera las 24 horas, servicios que aún no le presta la entidad.

Ariel Rojas, alcalde de San Gil, asegura que las EPS “hoy le adeudan al hospital regional cerca de 6 mil millones de pesos” dinero que afecta la calidad del servicio en el municipio.

Mientras tanto, Miguel Ángel seguirá insistiendo para que acciones judiciales a su favor sean acatadas.