Pese a parte de tranquilidad del Gobierno, usuarios de Medimás viven un viacrucis

Dicen que deben esperar horas, días, meses o hasta años para que les autoricen medicamentos o citas. Procurador exigió a la EPS garantizar el servicio.

El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, envió “un mensaje de tranquilidad para los 4,2 millones de colombianos asegurados en Medimás, la Superintendencia Nacional de Salud tiene un programa de vigilancia especial para esta EPS que hoy sigue habilitada y sigue prestando servicios”.

Sin embargo, varios afiliados ya no saben qué hacer para que la entidad les garantice la salud.

Uno de ellos es Benedicta Sandoval, que llevó a su mamá de 92 años en ayunas para que le brindaran atención de urgencias y no recibía respuesta.

Omar García fue a reclamar una autorización para acceder a un servicio y le dijeron que volviera en diez días.

Y Luz Amanda Caballero afirma que lleva un año y medio pidiendo cita con especialista y su espera continúa.

En Tunja, entre tanto, los cerca de 200 mil afiliados están preocupados por el posible cierre de la EPS y sostienen que les están cancelando citas, terapias y tampoco les están entregando medicamentos.

El procurador Fernando Carrillo insistió en que el pánico económico lo ha desencadenado Medimás y no el Ministerio Público.

“Pánico es que a un niño no se le brinde atención médica, pánico es que a una señora no le den un medicamento, pánico es que a un adulto mayor no se le programe una cirugía, eso es generar pánico, yo estoy cumpliendo con mi deber y ellos tienen que cumplir con su deber”, recalcó.

“Los señores de Medimás tienen la obligación de atenderlos hasta que se tomen las determinaciones que implica un plan de contingencia”, agregó.

