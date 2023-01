Pfizer, en el ojo del huracán por no divulgar que fármaco podría ayudar a combatir el alzhéimer

The Washington Post aseguró que la compañía no hizo el ensayo clínico porque costaba “80 millones de dólares”. La multinacional se defendió esta semana.

La farmacéutica estadounidense Pfizer salió este miércoles al paso de las críticas que ha enfrentado tras conocerse que no difundió indicios que sugerían que uno de sus fármacos podría prevenir el alzhéimer y esgrimió "razones científicas".

Pfizer, con sede en Nueva York, quedó en medio de la polémica después de que el diario The Washington Post publicara, el pasado 4 de junio, que investigadores de esa firma hallaron en 2015, tras analizar cientos de miles de reclamaciones de seguro, que uno de sus medicamentos podría disminuir en un 64 % el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer.

Según el artículo del Post, se trata de Enbrel, un popular antiinflamatorio indicado contra la artritis reumatoide.

"Esta nota no describe de manera precisa nuestro enfoque en tomar decisiones basándonos en la evidencia científica", puntualizó Pfizer días después en un comunicado de prensa.

El artículo del Post señaló, además, que verificar que el fármaco puede ayudar a prevenir esa enfermedad requeriría un ensayo clínico en miles de pacientes, cuyo costo se estimó en 80 millones de dólares, por lo que después de una discusión interna, la farmacéutica decidió no seguir investigando y no difundir ese hallazgo.

La compañía aclaró que su decisión "de no publicar un análisis estadístico de datos incluidos en los reclamos a los seguros médicos" y "de no considerar un ensayo clínico más amplio sobre la enfermedad basado en dicho análisis estadístico se debe, primero y ante todo, en razones científicas y no con base a incentivos financieros, como la historia parece implicar".

Consultados por el Post sobre la decisión de la farmacéutica de no divulgar la información, el investigador y profesor de alzhéimer en la Escuela de Medicina de Harvard y en el Hospital General de Massachusetts, Rudolph E. Tanzi, consideró: "Por supuesto que deberían. ¿Por qué no?".

El profesor asistente de medicina en la universidad Johns Hopkins y experto en la enfermedad, Keenan Walker, también se pronunció en la misma línea, al señalar como "beneficioso" para la comunidad científica contar con esos hallazgos y defender que permitiría "tomar decisiones mejor informadas".