Pfizer venderá por internet Viagra para evitar las falsificaciones

La piratería también afecta a Viagra y su fabricante ha tenido que reaccionar en internet al mercado ilegal con el lanzamiento de la página www.viagra.com, en la que tras rellenar un formulario con los datos de la prescripción médica, se procederá al envío a domicilio de este fármaco, nombre comercial del sildenafilo, explicó la compañía en un comunicado.

Una vez introducidos los datos de la receta médica, la transacción económica se realizará como cualquier otra compra en la red, con seguimiento del estado de la entrega del producto (que llegará de 5 a 10 días laborables a no ser que se elija el envío urgente, con el consiguiente cargo adicional) y seguridad en el pago, así como con la colaboración de la cadena CVS/Pharmacy, que garantizará la autenticidad de las recetas.

Esta iniciativa de Pfizer intentará no solo frenar las pérdidas que produce esa "piratería farmacéutica", sino también los efectos negativos sobre el consumidor.

"Las muestras de Viagras falsificadas testadas en nuestros laboratorios contenían pesticidas, pintura comercial y tinta para impresoras", asegura en el comunicado el vicepresidente del departamento de seguridad de Pfizer, Matthew Bassiur.

En 2011, una encuesta nacional realizada por la Asociación de Colegios Farmacéuticos de Estados Unidos (NABP, por su sigla en inglés) en conjunción con la propia Pfizer, revelaba que un 82 % de los hombres consultados no sabe discernir entre las farmacias en línea que son oficiales de las que no lo son.

"Nos alegra que las empresas estén colaborando para desarrollar soluciones para que los pacientes puedan obtener recetas médicas legítimas en la red", expresa la directora ejecutiva de la NABP, Carmen Catizone, donde aseguran que solo el 3 % de las páginas que proporcionan medicamentos lo hacen de manera oficial.

