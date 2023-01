Pico del coronavirus en Colombia llegaría a finales de mayo: intensivista de la U. Nacional

El doctor Jairo Pérez aclara que este tipo de proyecciones son difíciles de hacer debido al subregistro de casos. ¡No bajemos la guardia, evite el contacto social!

Para el especialista, “vamos por buen camino” como sociedad en la lucha por contener la expansión del virus. Actualmente el 85% de las personas contagiadas en Colombia permanece en casa, el 10,5% en hospitales y el 4,5% bajo cuidados intensivos.

Sobre el comportamiento de la enfermedad por el COVID-19 señaló que esta, “a medida que va avanzando en el pulmón, presenta complicaciones, lo que llamamos síndrome de dificultad respiratoria aguda, que en otras palabras es una inflamación de los dos pulmones”. Aclaró que en no todas las personas se manifiesta de igual manera.

Insiste en que gracias a las medidas como el aislamiento obligatorio, y la responsabilidad de las personas, “la curva se está comportando muchos menos de lo que esperábamos y eso es positivo”.

El doctor Pérez recalca que “todavía no hemos llegado al pico, se puede demorar varias semanas entonces tenemos que mantener las medidas”. No obstante, las demoras para identificar los casos, situación que se vive en muchos otros países, no permiten una información más detallada.

Calcula que los resultados de los test están atrasados entre 5 y 8 días.

Colombia tiene con 1.780 contagiados y cincuenta muertos por coronavirus COVID-19.

