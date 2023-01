“¡Pidan ayuda!”: las enseñanzas de una mujer que intentó suicidarse

Tenía depresión, una enfermedad que a nadie debe avergonzar y que a todos puede tocar. Sus palabras, que hay que compartir, quizá sirvan para salvar vidas.

Y es que el suicidio no discrimina: afecta a cualquier persona sin importar su condición social, sexual, política o religiosa.

En el caso de esta mujer, casi le cuesta la vida hace dos semanas.

“Por cosas de la vida, caí en una depresión, tomé una mala decisión. Ni siquiera lo planeé, fue un impulso”, dice.

Hoy, cuando mira atrás, piensa que no lo hubiera hecho. “No porque tengo una hija, una vida por delante. De pronto en ese momento, por el impulso, yo no pensé en nadie y, lo peor, es que casi lo logro”, reflexiona.

La depresión que provocó el impulso no empezó de un día para otro. Lo que pasó fue que no consiguió identificar lo que le estaba sucediendo para pedir ayuda.

“Me despertaba angustiada, ya no me era tan fácil conciliar el sueño, ya casi no comía, buscaba como la calle. Sentía como esa sin salida de no saber qué hacer”, relata.

Pero como cualquier enfermedad, la depresión, si no se trata a tiempo, trae graves complicaciones. El problema es que pocos la reconocen como tal, como una enfermedad, por miedo y por prejuicios. De ahí que muchos no estén preparados para escuchar e identificar las señales de alarma.

“En ese momento todo el mundo te puede decir que la vida es bella, pero nadie sabe por lo que estás pasando. Pero, con el solo hecho de que te escuchen, tú dices: ‘sentí un alivio’”, recalca la mujer.

Y nos da un mensaje: “pidan ayuda porque uno se enfrasca en sí mismo, cree eso de que ‘yo puedo manejarlo’, ‘yo lo controlo’, pero es mentira, tú no lo controlas. Pidan ayuda”.

Este ser humano agradece tener una nueva oportunidad. Quiso compartir su testimonio hoy, en el Día de la Salud Mental, porque quiere que tantas personas que sufren en silencio paren ese padecimiento. Ella entendió que el suicidio se puede prevenir.

Y es que debemos sacar de nuestras cabezas eso de que el suicidio tiene que ver con cobardía o con valentía. Es el resultado, en la mayoría de ocasiones, de un sufrimiento emocional intenso que puede ser tratado.

