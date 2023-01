Piden a estos pacientes no tomar más Dololed hasta que se compruebe si tiene diclofenaco

Expertos advierten que, de ser cierto, el medicamento podría generar alergias, problemas cardiacos y daños en riñón e hígado. Vea la explicación.

La alarma se encendió luego de que el diario El Espectador revelara un estudio de la Universidad Industrial de Santander.

Según el informe, Dololed no es 100 por ciento natural, sino que contiene diclofenaco. Este último, tomado sin la receta de un médico, podría causar efectos graves en el organismo.

El hallazgo fue el siguiente: en cápsulas de Dololed 500 miligramos, encontraron 50 miligramos de diclofenaco.

Los investigadores recalcan que adquirieron las famosas pastillas en tiendas oficiales, no en cualquier lugar, con la intención de reducir las probabilidades de dar con productos adulterados.

Actualmente, este medicamento “natural” se vende en cualquier droguería, a un precio que ronda entre $9.000 y $13.000.



OTRAS DENUNCIAS



Julio César Aldana, director del Invima, confirmó que su entidad le viene haciendo seguimiento a Dololed desde hace tres años.

“Desde el año 2016, hemos venido recibiendo noticias de efectos adversos sobre este producto. Se hicieron algunos estudios, incluso en el laboratorio titular del registro sanitario del fabricante, donde no se encontró la sustancia (diclofenaco)”, recalcó.

No obstante, aclaró que, debido a nuevas quejas concretas sobre el desarrollo de alergias por culpa del medicamento, tomaron nuevas muestras en puntos de venta. Pronto sus resultados serán revelados.

Eso sí, no descartan que se puede tratar de una falsificación del producto.



PACIENTES QUE NO DEBEN TOMAR MÁS DOLOLED



“Las personas que tienen problemas cardiovasculares, que tienen problemas alérgicos, que están consumiendo este producto, creo que lo mejor en este momento -hasta que no se sepa mejor lo que está sucediendo- es abstenerse de consumirlo”, señaló el director del Invima.

Entretanto, el laboratorio Pronabell, productor del Dololed, aseguró que “lo único que tiene es caléndula medicinal”, así como extracto seco y estandarizado.



EL DICLOFENACO



Médicos especialistas advierten que el consumo prolongado de diclofenaco podría agravar enfermedades renales y cardiovasculares.

Este fármaco se formula en pacientes con dolor e inflamación causados por problemas articulares, cólicos menstruales, migraña y después de un golpe, entre muchos otros.

Pero, ¿qué tan grave puede ser su consumo?

Tomarlo sin indicación médica y sin saberlo trae riesgo de múltiples complicaciones porque puede producir reacciones alérgicas que van de leves a severas, sangrado digestivo, problemas del corazón, y daños del hígado y los riñones.

Tenga en cuenta que los peligros van a ser mayores entre más tiempo se use o más alta sea la dosis.

Finalmente, doctores advierten que, si presentan reaccionas adversas frente a medicamentos, se acuda al médico y se reporte el caso al Invima.