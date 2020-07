Pidió la prueba de COVID-19 para su mamá, nunca se la hicieron, pero sí le llegaron unos resultados

Marisol Hernández vela por la salud de su mamá, de 66 años. Por eso apenas sospechó que tenía coronavirus, solicitó la prueba de COVID-19 a su EPS. Esperaron varios días y nunca le realizaron el test. Sin embargo, les llegaron unos resultados.

“Descargué los resultados y me salieron como negativos. Que le habían tomado la prueba el 11 de mayo, pero en realidad ellos nunca han ido a tomarle la prueba”, dijo Marisol.

Irregularidades como estas, sumadas a demoras y la no prestación del servicio, llevaron a que la Supersalud anunciara medidas cautelares en 15 EPS e investigaciones en 5 de ellas.

Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, también advirtió problemas en los laboratorios.

“El marcador se les borraba. Entonces, llegaba la prueba al laboratorio y no lo podían procesar porque no tenían a quién enviárselo o no identificaban al usuario de esa prueba”, sostuvo.

Por eso es que más de uno se ha quedado esperando los resultados, dice el funcionario.

Entretanto, la Procuraduría General reveló un informe que muestra los departamentos con más retrasos en la entrega de pruebas de COVID-19: Norte de Santander (5.948), Santander (2.270), Atlántico (1.599) y Caquetá (1.269).

Publicidad

“Un resultado de una prueba después de treinta días no tiene ningún sentido. Es como si nunca se hubiera hecho la prueba”, apuntó el procurador Fernando Carrillo.

Le puede interesar: