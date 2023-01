¡Pilas con lo que come! Una de cada cinco muertes en el mundo se debe a mala alimentación

Excesivo consumo de sodio junto con la insuficiente ingestión de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y leche son factores claves.

Un estudio, publicado por la prestigiosa revista médica Lance, revela que al menos 11 millones de personas en el mundo fallecieron por problemas relacionados con una mala alimentación.

En Colombia, el panorama no es alentador: uno de cada 3 habitantes no consume frutas; 5 de cada 7 no ingieren verdura y uno de cada 4 acude a las comidas rápidas para saciar el hambre.

Esa mala alimentación, dicen expertos, tiene sus consecuencias para la salud, asociadas a enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión, estrés y migraña, por la alteración del metabolismo.

Dormir bien y realizar actividad física es tan importante como una buena alimentación.